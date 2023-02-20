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Даниил Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои показатели в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Российскому теннисисту удалось подняться на три строчки, в результате теперь спортсмен находится на восьмом месте. Прогрессу Медведева в рейтинге способствовало его успешное выступление на турнире категории ATP 500 в Роттердаме, победителем которого он стал.

Россиянин в рейтинге обошел канадца Феликса Оже-Альяссима и датчанина Хольгера Руне, которые опустились соответственно на девятое и десятое места.

Иных изменений в рейтинге не зафиксировано, места с первое по седьмое по-прежнему занимают Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Андрей Рублев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Тейлор Фриц (США).

теннис Даниил Медведев
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