Савицкий перед боем с Гаджимагомедовым заявил, что его не волнуют достижения соперника

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Денис Савицкий уверен, что его поединок против серебряного призера ОИ Муслима Гаджимагомедова на турнире в Москве 21 февраля будет зрелищным.

"Достижения Муслима никак на меня не давят, буду выходить как на обычный бой. Как и всегда полностью заряжен делать свою работу. Профессиональный бокс отличается от олимпийского, и исход поединка может решить один удар. Поэтому регалии Муслима никак на меня не влияют", - приводит слова Савицкого пресс-служба Федерации бокса России.

"К сожалению, не могу поделиться планом на поединок, но обещаю - всё покажу вам на ринге. У нас с тренером есть установка, как работать с данным спортсменом. Думаю, зрителям понравится бой", - отметил спортсмен.

"Я посмотрел последний бой Гаджимагомедова на международном турнире в Марокко, где он дрался с Хулио Ла Крусом. Скажу честно, мне не нравится манера ведения боя Ла Круса. Он игровик и уходит от поединка. Мне больше нравятся бойцы, которые ищут бой. Эта тактика приносит успех кубинцу? Согласен, но не уверен, что с подобной тактикой Ла Крусу удалось бы выиграть на профессиональном ринге", - заявил также Савицкий.

В понедельник прошла официальная процедура взвешивания. Вес Гаджимагомедова составил 90,7 кг, Савицкого – 90,25 кг.

Поединок против Савицкого будет вторым боем Гаджимагомедова на профессиональном ринге. В декабре 2021 года он во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля.

Что касается Савицкого, он дебютировал на профессиональном ринге осенью 2018 года, первый его бой завершился вничью. После этого он выиграл семь боев (пять - нокаутом), не потерпев ни одного поражения.

Шестираундовый поединок в первом тяжелом весе Гаджимагомедов – Савицкий пройдет 21 февраля в УСК "Крылья Советов" и возглавит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.