Поиск

Президент лиги единоборств NFC убит в Дагестане

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU -Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Дербенте тела известного спортсмена, сообщает следственное управление СКР по республике во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением при въезде в город Дербент. Установлено, что убитым оказался 36-летний чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу, президент лиги единоборств NFC Видади Марданов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю.

"Пуля попала в потерпевшего рикошетом. И он скончался. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале МВД республики отмечается, что спор между участниками драки произошел из-за эпатажного выхода на бой дагестанского спортсмена.

ММА Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гол Головина помог "Монако" обыграть "Брест" в чемпионате Франции

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Роттердаме

Баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с "Финикс Меркури"

Баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с "Финикс Меркури"

Карим Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону

Карим Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону

Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме

Землетрясение в Турции и Сирии

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Хоккеисты "Северстали" обыграли в Москве "Спартак" и вышли в плей-офф КХЛ

Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Россиянин Волков проведет бой на турнире UFC в марте

Котировки Manchester United взлетели на ожиданиях предложений о покупке

Котировки Manchester United взлетели на ожиданиях предложений о покупке
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });