Президент лиги единоборств NFC убит в Дагестане

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU -Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Дербенте тела известного спортсмена, сообщает следственное управление СКР по республике во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением при въезде в город Дербент. Установлено, что убитым оказался 36-летний чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу, президент лиги единоборств NFC Видади Марданов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю.

"Пуля попала в потерпевшего рикошетом. И он скончался. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале МВД республики отмечается, что спор между участниками драки произошел из-за эпатажного выхода на бой дагестанского спортсмена.