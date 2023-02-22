Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Дохе
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Андрей Рублев нанес поражение нидерландцу Таллону Грикспору во втором круге турнира категории АТР-250, проходящего в среду в Дохе (Катар).
Результат встречи - 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает пятое место, это наивысшая позиция среди россиян. Грикспор находится на 40-й строчке.
В четвертьфинале Рублев сыграет с чехом Иржи Легечкой (52 номер рейтинга).
Призовой фонд соревнований в Дохе составляет свыше 1 млн 377 тыс. долларов.