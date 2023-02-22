"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче Кубка России по футболу

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и "Ростова"(Ростов-на-Дону) не определили победителя в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра в Ростове завершилась с результатом 1:1. "Урал" вышел вперед на 6-й минуте - пенальти реализовал Алексей Каштанов. Нападающий "Ростова" Николай Комличенко сравнял счет на 67-й минуте.

Ответная встреча пройдет в Екатеринбурге 27 февраля.

В текущем сезоне Кубок России проходит по обновленному регламенту - команды в плей-офф разделены на Путь РПЛ и Путь регионов. Победители четвертьфиналов Пути РПЛ выходят в полуфинал, проигравшие команды опускаются в Путь регионов, где встретятся с победителями первого этапа 1/4 финала региональной подгруппы. В финале Кубка России, который состоится в июне, встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".