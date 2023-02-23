Рублев проиграл чеху Легечке в четвертьфинале турнира в Дохе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) уступил Иржи Легечке из Чехии.

Поединок, состоявшийся в четверг, завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу чеха, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 52-е место.

Рублев является пятой ракеткой мира, это лучший результат среди россиян.

В полуфинале Легечка может сыграть с двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем (70-й номер рейтинга), если последний одолеет француза Александра Мюллера (170).

Соревнования в Катаре относятся к категории АТР-250, их призовой фонд составляет свыше 1 млн 377 тыс. долларов.