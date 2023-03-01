Дубль новичка "Бостона" Орлова принес команде победу над "Калгари" в НХЛ
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Бостон" обыграл "Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результат – 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу "Бостона", решающий гол состоялся в овертайме.
Два гола и одну результативную передачу в составе победителей оформил новичок команды российский защитник Дмитрий Орлов. Это была его третья игра за "Бостон" после перехода из "Вашингтона", в котором Орлов играл с сезона-2011/12.