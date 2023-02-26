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Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ
Фото: Greg Fiume/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" потерпел поражение от "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 7:4 (2:2, 4:2, 1:0) в пользу "Баффало".

В составе "Вашингтона" автором одного из голов стал россиянин Александр Овечкин, которому ассистировал его соотечественник Евгений Кузнецов.

Овечкин довел до 813 число своих голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, на 81 гол отставая от лидирующего канадца Уэйна Гретцки (894).

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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