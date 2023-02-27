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Оформивший хет-трик Капризов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала нападающего "Миннесоты" россиянина Кирилла Капризова первой звездой дня, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

В воскресенье "Миннесота" на своем льду нанесла поражение "Коламбусу" со счетом 3:2, вырвав победу в овертайме. Все три гола в составе "Миннесоты" провел Капризов.

Статус второй звезды получил канадский форвард "Баффало" Дилан Козенс. Он оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу в домашней игре команды против "Вашингтона". Это позволило "Баффало" одержать победу со счетом 7:4.

Третьей звездой дня признан американский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Винсент Трочек. На его счету 3 (2+1 по системе "гол+пас") очка результативности в домашней игре команды против "Лос-Анджелеса". Команда из Нью-Йорка победила со счетом 5:2.

Капризов выступает в НХЛ с сезона 2020/21. В "Миннесоту" он тогда перешел из московского ЦСКА. За все это время он набрал в регулярных чемпионатах лиги 230 (111+119) очков в 196 матчах, в том числе 71 (37+34) в 60 играх в нынешнем сезоне.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов
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