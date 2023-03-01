Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Андрей Рублев завоевал путевку в 1/4 финала теннисного турнира в Дубае.

Во втором круге соревнования россиянин нанес поражение представителю Испании Алехандро Давидовичу-Фокине - 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). При этом во второй партии Рублев смог отыграть пять матчболов подряд и перевести игру в третий сет.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место - наивысшее в настоящий момент среди россиян. Давидович-Фокина является 29-й ракеткой мира.

Следующим соперником Рублева будет 33-я ракетка планеты нидерландец Ботин Ван де Зандшульп, в первом круге победивший россиянина Карена Хачанова (№14 рейтинга ATP)

Соревнование в Дубае входит в серию турниров категории ATP 500. Призовой фонд - $2,85 млн.