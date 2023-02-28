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Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае
Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Дубае.

Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает седьмое место. Что касается Арнальди, он является 111-й ракеткой мира.

Турнирная сетка выводит Медведева родившегося в России, ныне выступающего за Казахстан Александра Бублика (№46 в рейтинге ATP).

Соревнование в Дубае входит в серию турниров категории ATP 500. Призовой фонд - $2,85 млн.

теннис Даниил Медведев
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