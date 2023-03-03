Поиск

СКА обыграл минское "Динамо" и сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в пятницу на своем льду нанес поражение минскому "Динамо" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат поединка команд из Западной конференции КХЛ - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу СКА. Счет в серии стал 1-1. Следующий матч запланирован на 5 марта, он пройдет в Минске.

В регулярном чемпионате текущего сезона "Динамо" финишировало восьмым на "Западе". СКА стал обладателем Кубка континента, выиграв "регулярку" досрочно. Кроме этого, СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 гг.).

Также в пятницу в серии плей-офф встретились ярославский "Локомотив" и подмосковный "Витязь" (Западная конференция). Поединок в Ярославле завершился победой хозяев - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет в Балашихе 5 марта.

В Казани сыграли местный "Ак Барс" и нижнекамский "Нефтехимик". Встреча команд из Восточной конференции завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. Счет в серии стал 1-1. Следующая игра пройдет 5 марта в Нижнекамске.

15-й розыгрыш Кубка Гагарина стартовал 1 марта. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев победил Джоковича и сыграет с Рублевым в финале турнира в Дубае

Медведев победил Джоковича и сыграет с Рублевым в финале турнира в Дубае

Рублев впервые в карьере победил Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Промеса 2 года тюрьмы

Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста "Спартака" Промеса 2 года тюрьмы

"Волга" оштрафована на полмиллиона рублей за брошенный в игрока "Зенита" банан

Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Ванкувером" в НХЛ

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1"

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

"Спартак" сыграет с "Уралом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });