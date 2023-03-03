СКА обыграл минское "Динамо" и сравнял счет в серии первого раунда Кубка Гагарина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в пятницу на своем льду нанес поражение минскому "Динамо" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат поединка команд из Западной конференции КХЛ - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу СКА. Счет в серии стал 1-1. Следующий матч запланирован на 5 марта, он пройдет в Минске.

В регулярном чемпионате текущего сезона "Динамо" финишировало восьмым на "Западе". СКА стал обладателем Кубка континента, выиграв "регулярку" досрочно. Кроме этого, СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 гг.).

Также в пятницу в серии плей-офф встретились ярославский "Локомотив" и подмосковный "Витязь" (Западная конференция). Поединок в Ярославле завершился победой хозяев - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет в Балашихе 5 марта.

В Казани сыграли местный "Ак Барс" и нижнекамский "Нефтехимик". Встреча команд из Восточной конференции завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда. Счет в серии стал 1-1. Следующая игра пройдет 5 марта в Нижнекамске.

15-й розыгрыш Кубка Гагарина стартовал 1 марта. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.