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"Сочи" обыграл ЦСКА в первом матче под руководством Бердыева

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" нанес поражение соперникам из московского ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Сочи завершилась с результатом 2:0. Победу хозяевам поля принес дубль Луки Джорджевича (72-я и 78-я минуты).

На 67-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора не засчитал гол игрока ЦСКА Мойзеса.

"Сочи" проводил первый официальный матч под руководством Курбана Бердыева, который был назначен на пост главного тренера клуба 25 декабря минувшего года.

"Сочи" набрал 28 очков и поднялся на седьмую строчку в таблице чемпионата. ЦСКА, проигравший в РПЛ третий матч подряд, идет на пятой позиции, имея в активе 29 очков.

В 19-м туре ЦСКА сыграет с самарскими "Крыльями Советов", матч пройдет 12 марта. "Сочи" 10 марта встретится с "Оренбургом".

футбол РПЛ
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