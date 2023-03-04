Хет-трик Дзюбы помог "Локомотиву" обыграть "Ростов" в 18-м туре РПЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Ростовом" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Артём Дзюба принёс победу "Локомотиву", забив три мяча в первом матче в РПЛ после возвращения в чемпионат. Нападающий отлился на 33-й, 58-й и 64-й минутах. "Ростов" ответил голом Николая Комличенко (87).

"Локомотив" занимает 13-е место в таблице, у клуба 16 очков. "Ростов" идёт на третьей позиции, имея в активе 35 очков.

"Локомотив" в 19-м туре сыграет с грозненским "Ахматом", "Ростов" - с "Пари Нижний Новгород". Матчи пройдут 11 и 12 марта соответственно.