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"Ахмат" в большинстве обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) победил "Оренбург" в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры - 3:1. Победу грозненцам принесли голы Евгения Харина (11-я минута), Бернарда Бериши (45+3, пенальти) и Артема Тимофеева (90+4). "Оренбург" ответил точным ударом Дмитрия Воробьёва (45+7).

В эпизоде с пенальти игрок "Оренбурга" Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Клубы являются соседями по турнирной таблице: "Ахмат" занимает шестую строчку (29 очков), "Оренбург" - седьмую (25 очков).

"Оренбург" в следующем туре сыграет с "Сочи", игра запланирована на 10 марта. "Ахмат" днем позже проведет матч против столичного "Локомотива".

футбол РПЛ Ахмат Оренбург
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