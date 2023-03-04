"Ахмат" в большинстве обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" (Грозный) победил "Оренбург" в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат игры - 3:1. Победу грозненцам принесли голы Евгения Харина (11-я минута), Бернарда Бериши (45+3, пенальти) и Артема Тимофеева (90+4). "Оренбург" ответил точным ударом Дмитрия Воробьёва (45+7).
В эпизоде с пенальти игрок "Оренбурга" Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Клубы являются соседями по турнирной таблице: "Ахмат" занимает шестую строчку (29 очков), "Оренбург" - седьмую (25 очков).
"Оренбург" в следующем туре сыграет с "Сочи", игра запланирована на 10 марта. "Ахмат" днем позже проведет матч против столичного "Локомотива".