"Бавария" победила ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" победили соперников из французского "Пари Сен-Жермен" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Игра в Мюнхене завершилась со счётом 2:0. Победу "Баварии" принесли голы Эрика Шупо-Мотинга (61-я минута) и Сержа Гнабри (89).
На 52-й минуте арбитр не засчитал гол Шупо-Мотинга, зафиксировав положение "вне игры" с помощью системы VAR.
"Бавария" прошла в четвертьфинал турнира. Жеребьёвка следующего раунда плей-офф пройдёт 17 марта в Ньоне (Швейцария).
Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.