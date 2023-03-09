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Экс-футболист "Спартака" Ари заявил о желании стать депутатом в России

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Выступавший за "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" бразильский нападающий Ари заявил о намерении стать депутатом в России.

"В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал", - приводит слова Ари Sport 24.

37-летний Ари выступал в российских клубах с 2010 по 2021 год, получил паспорт РФ и сыграл в двух матчах за сборную страны. В настоящее время на клубном уровне защищает цвета бразильского "Атлетико Сеаренсе".

футбол Ари
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