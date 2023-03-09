СКА в третий раз обыграл минское "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в четверг нанес поражение минскому "Динамо" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок команд из Западной конференции, состоявшийся в Петербурге, завершился со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2).

В составе победителей по два раза отличились Дмитрий Яшкин (11 и 40 мин) и Марат Хайруллин (59 и 60). Еще голы на счету Василия Глотова (18) и Никиты Гусева (48). За гостей из Белоруссии шайбы забросили Виталий Пинчук (9), Седрик Пакетт (47) и Дмитрий Соколов (52).

Гусев упрочил единоличное лидерство в списке бомбардиров плей-офф. Всего у нападающего СКА - девять очков по системе "гол+пас" (3+6).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу российской команды. Следующий матч запланирован на 11 марта в Минске.

В Восточной конференции казанский "Ак Барс" у себя разгромил нижнекамский "Нефтехимик" - 6:1 (1:1, 4:0, 1:0). Счет в серии стал 3-2 в пользу казанцев. Шестой матч пройдет 11 марта в Нижнекамске.