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"Локомотив" стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, выиграв серию у подмосковного "Витязя".

В четверг "Локомотив" обыграл на своем льду "Витязь" в пятом матче серии 1/8 финала со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0), забросив решающую шайбу в овертайме. В результате счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу ярославцев.

"Локомотив" стал первой командой, вышедшей в серию 1/4 финала в нынешнем сезоне.

Соперник ярославцев определится позднее.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

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