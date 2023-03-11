Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя США Брендна Накасиму во втором круге турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге ATP занимает сейчас шестое место. Это – наивысшая позиция среди соотечественников в данный момент, что делает его первой ракеткой России. Что касается Накасимы, он – 48-я ракетка мира.

В третьем круге Медведев сыграет с белорусом Ильей Ивашко.

Также в третий раунд соревнования путевку завоевал россиянин Карен Хачанов (№15 в рейтинге ATP), победивший немца Оскара Отте (82). Следующий соперник Хачанова – испанец Алехандро Давидович-Фокина (28).

Медведев и Хачанов были освобождены от участия в матчах первого круга в Индиан-Уэллсе и стартовали со второго.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.