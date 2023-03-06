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Джокович снялся с турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, сообщает пресс-служба соревнования.

Его заменит представитель Грузии Николоз Басилашвили, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 118-е место.

Ранее СМИ сообщали, что власти США отказали Джоковичу во въезде в страну из-за его отказа вакцинироваться от коронавируса.

Турнир пройдет с 8 по 19 марта. Действующим победителем является американец Тейлор Фриц. Джокович становился триумфатором соревнования пять раз, что делает его вместе со швейцарцем Роджером Федерером самым титулованным его участником.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

теннис Новак Джокович
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