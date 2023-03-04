Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд

Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева в финале турнира ATP-500, который завершился в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Медведев занимает седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев - шестую.

Призовой фонд Dubai Duty Free Tennis Championships-2023 (хард) составляет более $2,85 млн. Медведев получит почти $534 тыс. и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

Медведев выиграл третий турнир за три недели, ранее он одержал победы на соревнованиях ATP-250 в Катаре и ATP-500 в Роттердаме. Всего на счету 27-летнего россиянина 18 побед на турнирах под эгидой ATP.