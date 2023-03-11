"Адмирал" впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) в пользу хоккеистов "Адмирала". В результате дальневосточный клуб выиграл серию до четырех побед – 4-2.

"Адмирал" впервые в истории стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина. До этого команда трижды попадала в плей-офф, но вылетала после первого раунда.

"Салават Юлаев" и "Адмирал" представляют Восточную конференцию. По итогам регулярного чемпионата-2022/23 "Салават Юлаев" занял второе место в конференции, "Адмирал" - седьмое.

Помимо "Адмирала", путевки в 1/4 финала Кубка Гагарина в нынешнем сезоне завоевали ярославский "Локомотив" и омский "Авангард".