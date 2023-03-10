"Авангард" обыграл "Сибирь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграв серию до четырех побед у новосибирской "Сибири".

В пятницу в пятом матче первого раунда плей-офф омичи на своем льду обыграли "Сибирь", вырвав победу в овертайме - 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Счет в серии до четырех побед - 4-1 в пользу "Авангарда".

Омская команда первой в Восточной конференции вышла в 1/4 финала. Накануне в Западной конференции КХЛ во второй раунд плей-офф пробился ярославский "Локомотив", который одолел в серии подмосковный "Витязь".

В пятницу екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду победил магнитогорский "Металлург" -6:3 (3:0, 2:3, 1:0). Счет в серии - 3-2 в пользу "Автомобилиста". Следующая игра состоится 12 марта в Магнитогорске.