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"Урал" обыграл "Торпедо" в матче РПЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) в гостях со счетом 1:0 обыграли московское "Торпедо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Игра проходила на подмосковной "Арене Химки", поскольку "Торпедо" попросило лигу перенести игру из "Лужников" по причине плохого состояния газона.

Единственный гол в матче забил Рай Влут (65-я минута).

Согласно информации на сайте РПЛ, на матче присутствовали 207 зрителей.

"Торпедо", не побеждавшее в чемпионате уже девять игр подряд, занимает последнее место в таблице, у клуба 7 очков. "Урал" занимает десятую строчку (25 очков).

В следующем туре "Урал" 18 марта встретится с московским "Динамо". "Торпедо" 19 марта сыграет с "Пари Нижний Новгород".

футбол РПЛ Урал Торпедо
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