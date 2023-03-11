"Урал" обыграл "Торпедо" в матче РПЛ
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) в гостях со счетом 1:0 обыграли московское "Торпедо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
Игра проходила на подмосковной "Арене Химки", поскольку "Торпедо" попросило лигу перенести игру из "Лужников" по причине плохого состояния газона.
Единственный гол в матче забил Рай Влут (65-я минута).
Согласно информации на сайте РПЛ, на матче присутствовали 207 зрителей.
"Торпедо", не побеждавшее в чемпионате уже девять игр подряд, занимает последнее место в таблице, у клуба 7 очков. "Урал" занимает десятую строчку (25 очков).
В следующем туре "Урал" 18 марта встретится с московским "Динамо". "Торпедо" 19 марта сыграет с "Пари Нижний Новгород".