Поиск

Милонов заявил, что пока не готовил законопроект об отмене Fan ID

Милонов заявил, что пока не готовил законопроект об отмене Fan ID
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Депутат от "Единой России" Виталий Милонов сообщил, что законопроекта об отмене Fan ID он пока не готовил.

Депутат отметил, что в ходе ожидаемого отчета Михаила Мушистина в Госдуме планирует поднять вопрос об оценке применения Карты болельщика.

"Я готовлю соответствующий вопрос к отчету премьер-министра перед Госдумой - о практике использования Fan ID, что там можно доработать. Есть явные пробелы, которые надо устранять", - сказал Милонов "Интерфаксу" в понедельник.

СпортДистанционную выдачу Карты болельщиков введут в мартеЧитать подробнее

Депутат добавил, что направил данный вопрос во фракцию, и он еще должен быть утвержден. Когда это будет обсуждаться фракцией, пока неизвестно, отметил Милонов.

На следующей неделе представители думских фракций проведут встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в преддверии его ежегодного отчёта в Госдуме. Сам отчёт, как ранее сообщал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, запланирован на один из дней пленарной недели с 21 по 23 марта.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. Первыми городами, где запустили эту систему, стали Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клуба выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

Виталий Милонов Михаил Мишустин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович снялся с турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой России

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0

Ферстаппен выиграл стартовый этап в новом сезоне "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл стартовый этап в новом сезоне "Формулы-1"

Месси и Мбаппе добились исторических достижений в ПСЖ

Месси и Мбаппе добились исторических достижений в ПСЖ

Овечкин оформил дубль и довел до 815 число своих голов в НХЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Локомотиву" обыграть "Ростов" в 18-м туре РПЛ

Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд

Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд

Дубль Малкома принёс "Зениту" победу над "Пари НН" в матче РПЛ

Шахматистку Костенюк в составе российской команды заменит белоруска Баделько

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });