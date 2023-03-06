Милонов заявил, что пока не готовил законопроект об отмене Fan ID

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Депутат от "Единой России" Виталий Милонов сообщил, что законопроекта об отмене Fan ID он пока не готовил.

Депутат отметил, что в ходе ожидаемого отчета Михаила Мушистина в Госдуме планирует поднять вопрос об оценке применения Карты болельщика.

"Я готовлю соответствующий вопрос к отчету премьер-министра перед Госдумой - о практике использования Fan ID, что там можно доработать. Есть явные пробелы, которые надо устранять", - сказал Милонов "Интерфаксу" в понедельник.

Депутат добавил, что направил данный вопрос во фракцию, и он еще должен быть утвержден. Когда это будет обсуждаться фракцией, пока неизвестно, отметил Милонов.

На следующей неделе представители думских фракций проведут встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в преддверии его ежегодного отчёта в Госдуме. Сам отчёт, как ранее сообщал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, запланирован на один из дней пленарной недели с 21 по 23 марта.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. Первыми городами, где запустили эту систему, стали Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клуба выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.