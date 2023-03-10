Дасаев и Акинфеев вошли в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Советский и российский голкиперы Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев попали в топ-50 вратарей мира за последние 35 лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС).

Как сообщается на сайте ИФФХС, Дасаев занимает в этом списке 37-е место (57 рейтинговых очков), Акинфеев – 47-е (47).

Лучшим вратарем мира за отчетный период стал, согласно рейтингу, итальянец Джанлуиджи Буффон (357), в тройку лучших также вошли испанец Икер Касильяс 9260) и немец Мануэль Нойер (219).