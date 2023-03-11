"Локомотив" вдевятером обыграл "Ахмат" в 19-м туре РПЛ

Антон Швец ("Ахмат") и Сергей Пиняев ("Локомотив") Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" в гостях обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Единственный мяч забил Сергей Пиняев (11-я минута), для которого этот гол стал первым за клуб.

Столичный клуб завершал матч без двух игроков - на 20-й минуте вторую желтую карточку получил Станислав Магкеев, на 60-й также за вторую желтую карточку был удален Максим Ненахов.

"Локомотив" занимает 13-е место в чемпионате, набрав 19 очков. "Ахмат" идет на шестой позиции, у команды 29 очков.

В следующем туре "Локомотив" ждет встреча с "Краснодаром", матч пройдет 18 марта. "Ахмат" днем позже сыграет с самарскими "Крыльями Советов".