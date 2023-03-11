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"Спартак" победил "Факел" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" дома обыграл воронежский "Факел" со счетом 3:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Счет был открыт на 18-й минуте - отличился игрок "Спартака" Квинси Промес. На 41-й он оформил дубль. "Факел" отыграл один гол спустя две минуты благодаря точному удару Хызыра Аппаева. Воронежцы сравняли счет после гола Реда Рабеи (45+4, пенальти). Победу "Спартаку" принес гол Кристофера Мартинса (87).

На 41-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего "Спартака" Александра Соболева.

Промес забил 100-й и 101-й голы в составе "Спартака". 31-летний нидерландец - единственный иностранный игрок, забивший более 100 мячей за московский клуб. В текущем сезоне РПЛ в активе Промеса 16 голов, он возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

"Спартак" занимает второе место в чемпионате (40 очков). "Факел" идет 14-м, у команды 14 очков.

В следующем туре "Спартак" встретится с "Оренбургом", "Факел" - с "Сочи", обе игры пройдут 18 марта.

футбол РПЛ Спартак Факел
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