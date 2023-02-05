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Гришин подал в отставку с поста главного тренера московского ХК "Спартак"

Гришин подал в отставку с поста главного тренера московского ХК "Спартак"
Игорь Гришин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Игорь Гришин покидает свой пост, сообщается на сайте команды в воскресенье.

"Руководство клуба приняло отставку Гришина и поблагодарило специалиста за работу с основной командой", - говорится в сообщении.

Гришин уходит по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин.

Уточняется, что Гришин продолжит работу в системе ХК "Спартак" и в ближайшее время прибудет в расположение фарм-клуба "красно-белых" ХК "Химик" (Воскресенск).

В текущем сезоне "Спартак" продолжает борьбу за плей-офф Континентальной хоккейной лиги, занимая в Западной конференции девятое место (58 очков).

хоккей Спартак Игорь Гришин
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