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"Металлург" победил "Автомобилист" в седьмом матче серии и вышел в четвертьфинал КХЛ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" вырвал победу в Екатеринбурге над местным "Автомобилистом" в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Результат игры - 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу "Металлурга". Решающий гол состоялся в овертайме. К 14-й минуте третьего периода "Металлург" проигрывал с разницей в два гола.

"Автомобилист" регулярный чемпионат завершил на четвертом месте в таблице Восточной конференции, "Металлург" финишировал пятым.

"Металлург" - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016 гг.). "Автомобилист" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выходил восемь раз, но барьер первого раунда преодолел один раз (2019 г.).

В серии 1/4 финала "Металлург" встретится с новосибирской "Сибирью".

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