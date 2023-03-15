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"Манчестер Сити" разгромил "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Манчестер Сити" разгромил "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, нанеся крупное поражение немецкому "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала.

Поединок, состоявшийся в Манчестере, завершился со счетом 7:0. Пять мячей за хозяев забил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн. Еще по разу отличились Илкай Гюндокан и Кевин де Брейне.

Первая игра в Лейпциге 22 февраля завершилась с результатом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше борьбу за трофей продолжит "Манчестер сити".

В другом ответном матче 1/8 финала португальский "Порту" на своем стадионе сыграл вничью 0:0 с итальянским "Интером" (Милан). Первый поединок, который прошел 22 февраля в Милане, завершился победой "Интера" со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в четвертьфинал вышли итальянцы.

Финал Лиги чемпионов-2022/2023 состоится 10 июня в Стамбуле.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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