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"Милан" впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Лондоне и закончилась с результатом 0:0.

На 77-й минуте защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Игра началась на 10 минут позже планируемого времени, поскольку обе команды приехали на стадион с опозданием. Накануне матч "Челси" - "Боруссия" также начался с задержкой из-за лондонских пробок.

Первый матч команд завершился со счётом 1:0 в пользу "Милана".

"Милан" сыграет в этой стадии плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона 2011/2012.

Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

футбол Лига чемпионов УЕФА
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