Россиянин Бучневич оформил хет-трик в матче НХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" одержала победу над "Сент-Луисом" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксирован счет 8:5 (1:3, 5:1, 2:1) в пользу "Миннесоты".

В составе "Сент-Луиса" три гола провел российский нападающий Павел Бучневич. Российский нападающий Кирилл Капризов участия в игре не принимал из-за травмы.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Бучневича 23 гола и 38 результативных передач в 52 матчах. За всю карьеру в НХЛ (началась в сезоне-2016/17 после перехода из СКА в "Нью-Йорк Рейнджерс" Бучневич набрал 332 (132+200 по системе "гол+пас") очка в 426 играх.