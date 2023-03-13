Россиянин головой забросил первую шайбу в карьере в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев открыл счет своим голам в Национальной хоккейной лиге.

Он поразил ворота "Сент-Луиса" в выездном матче "Вегаса", и этот гол оказался нестандартным: во время атаки шайба срикошетила в сторону Дорофеева, попала ему в голову и отскочила в ворота. Российский хоккеист, смеясь, стал принимать поздравления.

К тому моменту счет в матче был равным – 3:3, итоговый результат – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу "Вегаса". Таким образом, курьезный гол Дорофеева оказался победным.

В этой же игре 22-летний Дорофеев отметился голевой передачей. Набранные в матче против "Сент-Луиса" 2 (1+1 по системе "гол+пас") очка стали первыми в этом сезоне в НХЛ. За "Вегас" в этом сезоне он провел четыре игры, основную часть сезона провел в фарм-клубе "Вегаса", в "Хендерсоне" (АХЛ).

В России Дорофеев играл за магнитогорский "Металлург", был задействован в челябинском "Тракторе". С сезона-2020/21 играет в системе "Вегаса", преимущественно – в фарм-клубе. В сезоне-2021/22 провел два матча за основную команду в НХЛ.