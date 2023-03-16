Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" нанес поражение "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время игры победителя не выявило, не изменился расклад сил и в овертайме, в серии буллитов успешнее оказался столичный клуб. Итоговый счет – 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0) в его пользу.

В третьем периоде один из голов в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 817-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это второй показатель за всю историю лиги, отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 77 голов.

В нынешнем сезоне 37-летний россиянин провел 37 голов и сделал 27 результативных передач.