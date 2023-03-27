НОК Австралии допустит россиян к Олимпиаде в Брисбене

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Национальный олимпийский комитет Австралии намерен допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх 2032 года в Брисбене, заявил глава комитета Мэтт Кэрролл.

"Наша позиция совпадает с позицией Международного олимпийского комитета", - приводит слова Кэролла The Canberra Times.

Руководитель организации подчеркнул, что спортсмены не причастны к военному конфликту.

Между тем ранее федеральное правительство Австралии присоединилось к странам, требующим изоляции России и Белоруссии от международного спорта.

Кэрролл напомнил о бойкоте летней Олимпиады-1980 в Москве.

"Премьер-министр Австралии много лет спустя заявил, что это было неправильное решение (поддержать бойкот) страны", - заявил глава НОК Австралии.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить от турниров россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Позднее МОК заявил о дискуссии по допуску россиян и белоусов в нейтральном статусе и при неподдержке СВО России на Украине.