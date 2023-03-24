ВФЛА восстановила членство в World Athletics. Обобщение

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики спустя семь лет возвращает свое членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Решение совета World Athletics 23 марта озвучил глава организации Себастьян Коу. Но участвовать в международных соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе.

"Совет пришел к решению, что есть возможность восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации", - сказал Коу на пресс-конференции.

World Athletics приостановила членство ВФЛА осенью 2015 года после допингового скандала в российском спорте и с каждым разом отказывалась его восстанавливать. Российские легкоатлеты продолжали выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом. Что, впрочем, не помешало им добиваться серьезных успехов: так, Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Анжелика Сидорова становилась чемпионкой мира и серебряным призером тех же Игр в прыжках с шестом. Правда, допинговый скандал в российской легкой атлетике сказался на ее представительстве на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро: здесь выступила лишь Дарья Клишина (прыжки в длину), занявшая девятое место.

С момента отстранения сменилось несколько руководителей ВФЛА, восстановление ее членства в World Athletics состоялось при Петре Иванове во главе всероссийской федерации. Иванов отметил роль каждой из сторон в работе над восстановлением статуса ВФЛА.

"Сложный, кропотливый труд"

"Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию завершена. Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценен положительно. В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены Президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской легкой атлетики. В работе участвовали Рабочая группа World Athletics, международные эксперты, Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России и РУСАДА", - цитирует пресс-служба ВФЛА Иванова.

"Мы продолжим проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями Совета WA", - добавил президент ВФЛА.

Еще год назад Ирина Привалова, на тот момент исполнявшая обязанности президента ВФЛА, говорила "Интерфаксу" о прогрессе в процессе восстановления.

"Как ни странно, восстановление идет своим ходом. World Athletics попытался дистанцироваться от политической ситуации, и мы ожидаем к концу года какой-то прорыв по восстановлению", - говорила Привалова в мае 2022 года.

В заявлении World Athletics между тем отмечается, что ВФЛА в своей дальнейшей работе соответствовать 35 пунктам, позволяющим мониторить ее деятельность.

"ВФЛА обязана будет соблюдать 35 "особых условий", которые предназначены для проведения реформ и обеспечения эффективной работы", - отмечается в сообщении.

"Условия необходимы для проведения мониторинга, оценки, надзора и помощи ВФЛА от World Athletics, а также призваны "защитить ВФЛА от внешнего давления и попыток повлиять или контролировать ее деятельность", - подчеркнули в международной организации.

Вернулись, но остались за бортом

Однако с участием российских легкоатлетов в международных соревнованиях решено пока повременить. World Athletics продлила отстранение ВФЛА, рекомендованное МОК спортивным организациям из-за ситуации на Украине.

"Совет World Athletics пришел к мнению, что российские и белорусские спортсмены должны оставаться отстранёнными от участия в официальных международных соревнованиях в обозримом будущем из-за ситуации на Украине", - сказал Коу. Он подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в отборе на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже из-за санкций.

Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал данный пункт решения.

"Считаем недопустимым эти политизированные ограничения, особенно в контексте недавнего выступления Томаса Баха против политического влияния на спорт. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны давать право всем сильнейшим спортсменам в своем виде спорта соревноваться", - сказал Матыцин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Что касается решения по восстановлению членства ВФЛА, Матыцин оценил его как следствие эффективной борьбы с допингом в РФ.

"Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В 100% объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics. Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке Конвенции ЮНЕСКО", - заявил Матыцин.

"В соответствии с дорожной картой обеспечена прозрачная система управления, ведется активная информационная и просветительская работа, на высоком уровне и при поддержке болельщиков проводятся соревнования, в том числе новые зрелищные турниры, российская легкая атлетика качественно развивается. Поэтому невозможно представить иного решения Международной федерации", - добавил он.

"В России создана устойчивая система борьбы с допингом на всех уровнях. Мы продолжаем формировать культуру чистого спорта среди спортсменов и спортивного резерва, тренеров, специалистов. Уверен, что решение World Athletics даст новый импульс к реализации всех намеченных целей в дальнейшем развитии лёгкой атлетики", - подчеркнул министр.