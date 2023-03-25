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Гимнаст Немов счел, что МОК "приходит в себя" в вопросе допуска россиян

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В МОК начинают осознавать, что отсутствие россиян на Олимпийских играх приведет к потере интереса к ОИ со стороны мирового спортивного сообщества, считает четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Если Олимпиада будет проходить без российских гимнастов, это будет не соревнование. Все-таки мы задаем тон всему миру и это все понимают и осознают. Я думаю, что руководители МОК начинают понимать, что без наших спортсменов это будет уже не олимпиада, это будут не те соревнования, их полмира не будет смотреть, потому что это будет не так интересно. Но это лично мое мнение", - сказал Немов журналистам.

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"Я думаю, что руководство МОК Приходит в себя после долгой паузы, все-таки ОИ на носу, надо определяться. Я думаю, что 29 марта будет понятно, отбираемся мы на Олимпиады или нет", - отметил он.

"Я – оптимист и до конца верю, что люби примут правильное решение. Может быть, будет какой-то сложный вариант, через Азиатские игры, например. Спорт должен быть вне политики. Все спортсмены на земле делают такую же точно работу, выходят на помост и соревнуются. Это действительно праздник для всего мира", - сказал Немов.

Ранее МОК заявил о консультациях в международными спортивными федерациями по допуску на Олимпиаду россиян и белорусов в нейтральном статусе и при соответствии Всемирному антидопинговому кодексу. МОК подчеркивает, что конкретных сроков принятия решения по российским и белорусским спортсменам нет.

МОК Россия Алексей Немов
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