Президент ФК "Урал" предложил пересмотреть систему Fan ID

Болельщики "Зенита" с плакатом Stop fаn ID перед началом матча Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Систему карты болельщика, она же Fan ID, нужно пересмотреть, заявил президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов на пресс-конференции в среду.

"Fan ID надо пересматривать. Главное, чтобы было удобно болельщикам. Это создало проблемы для всех пяти городов, которые оказались первыми в программе. К сожалению, мы туда попали. Мы потеряли многих болельщиков", - сказал Иванов.

Вместе с тем он уточнил, что раз закон принят, его надо соблюдать. Но, по словам Иванова, это не должно означать отказа от доработок.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей российской премьер-лиги. Первыми городами, где запустили эту систему, стали Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.