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Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID

Медведев предложил скорректировать правила выдачи Fan ID
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым корректировку правил выдачи Fan ID.

Вопрос о том, как Медведев относится к Fan ID, был задан ему в интервью российским информагентствам.

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"Насчёт Fan ID - не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда", - сказал Медведев.

Карту болельщика, или Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клуба выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

После отказа многих болельщиков ходить на матчи стали звучать призывы к пересмотру или даже к отмене системы FAN ID. Так еще в конце 2022 года президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявлял, что введение карты болельщика создало проблемы для болельщиков и для клубов. "Мы потеряли многих болельщиков", - констатировал он.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что система FAN ID себя не оправдала. "Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет", - говорил он в комментарии "РБ Спорт".

Дмитрий Медведев футбол
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