Джошуа победил Франклина в поединке в Лондоне

Энтони Джошуа Фото: James Chance/Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа выиграл у американца Джермейна Франклина в главном поединке турнира Лондоне.

Бой прошел все 12 раундов, победа Джошуа присуждена единогласным решением судей.

На счету 33-летнего Джошуа на профессиональном ринге 25 побед (22 нокаутом) при трех поражениях. Предыдущие два поединка с участием британца прошли против украинца Александра Усика в 2021 и 2022 годы. Оба поединка Джошуа проиграл, в первом из них лишившись своих титулов.

29-летний Франклин потерпел второе (и второе подряд) поражение в своей карьере при выигранном 21 бое (14 нокаутом).