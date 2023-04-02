Джошуа победил Франклина в поединке в Лондоне
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа выиграл у американца Джермейна Франклина в главном поединке турнира Лондоне.
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Бой прошел все 12 раундов, победа Джошуа присуждена единогласным решением судей.
На счету 33-летнего Джошуа на профессиональном ринге 25 побед (22 нокаутом) при трех поражениях. Предыдущие два поединка с участием британца прошли против украинца Александра Усика в 2021 и 2022 годы. Оба поединка Джошуа проиграл, в первом из них лишившись своих титулов.
29-летний Франклин потерпел второе (и второе подряд) поражение в своей карьере при выигранном 21 бое (14 нокаутом).