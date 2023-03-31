Чемпион мира по боксу Петровский заявил, что ждет от Джошуа победы над Франклином

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2021 по боксу российский тяжеловес Марк Петровский рассчитывает увидеть победу британца Энтони Джошуа над американцем Джермейном Франклином в их поединке 1 апреля.

"Джошуа нужно реабилитироваться, выйти на победную серию, а потом снова драться за титулы. Думаю, Джошуа еще не все показал в боксе. Сейчас он перезагрузится, и мы увидим того Джошуа, который может и ударить, и дышать, и думать в поединке. Жду от Джошуа победы", - сказал Петровский "Интерфаксу".

Поединок Джошуа – Франклин пройдет в Лондоне.

На счету 33-летнего Джошуа на профессиональном ринге 24 победы (22 нокаутом) при трех поражениях. Последний бой с участием Джоуша прошел 20 августа 2022 года, когда он проиграл поединок украинцу Александру Усику за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Этими поясами британец владел до того, как не проиграл Усику 26 сентября 2021 года.

29-летний Франклин к настоящему моменту выиграл 21 бой (14 нокаутом) при одном поражении, которое состоялось как раз в последнем его поединке – против британца Диллиана Уайта 26 ноября 2022 года.