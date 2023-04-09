Поиск

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" вышел в финал Кубка Гагарина-2023, обыграв омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В основное время "Ак Барс" отыгрался с 0:2. За омичей шайбы забросили Алексей Береглазов (6 мин) и Рид Буше (16). За казанцев отличились Дмитрий Юдин (41) и Кирилл Адамчук (53). На 56-й минуте "Ак Барс" забил третий гол, но после видеопросмотра он был отменен, так как была блокировка голкипера.

В дополнительное время победный гол реализовал Вадим Шипачев (68).

Американский нападающий Буше забросил девятую шайбу в плей-офф и возглавил список снайперов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ак Барса", который стал победителем плей-офф в Восточной конференции. В финале Западной конференции, где участвуют московский ЦСКА и петербургский СКА, счет равный 2-2.

Авангард Ак Барс КХЛ хоккей Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Химки" в 22-м туре

Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC в среднем весе

"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Главный тренер ХК "Динамо" Кудашов продлил контракт с клубом

"Спартак" сыграет с "Акроном" в Кубке России по футболу

"Краснодар" по пенальти победил "Ростов" в Пути регионов Кубка России

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии КХЛ

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });