"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" вышел в финал Кубка Гагарина-2023, обыграв омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В основное время "Ак Барс" отыгрался с 0:2. За омичей шайбы забросили Алексей Береглазов (6 мин) и Рид Буше (16). За казанцев отличились Дмитрий Юдин (41) и Кирилл Адамчук (53). На 56-й минуте "Ак Барс" забил третий гол, но после видеопросмотра он был отменен, так как была блокировка голкипера.

В дополнительное время победный гол реализовал Вадим Шипачев (68).

Американский нападающий Буше забросил девятую шайбу в плей-офф и возглавил список снайперов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Ак Барса", который стал победителем плей-офф в Восточной конференции. В финале Западной конференции, где участвуют московский ЦСКА и петербургский СКА, счет равный 2-2.