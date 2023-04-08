СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на своем льду в четвертом матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги проиграли соперникам из петербургского СКА со счетом со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).
За ЦСКА шайбу забросил Константин Окулов (25 мин). За СКА отличились Степан Фальковский (39), Александр Волков (39) и Захар Бардаков (58).
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующая игра состоится в Петербурге 10 апреля.