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СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на своем льду в четвертом матче серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги проиграли соперникам из петербургского СКА со счетом со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

За ЦСКА шайбу забросил Константин Окулов (25 мин). За СКА отличились Степан Фальковский (39), Александр Волков (39) и Захар Бардаков (58).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующая игра состоится в Петербурге 10 апреля.

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