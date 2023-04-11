Поиск

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера ХК "Сибирь"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Сибирь" решила не продлевать контракт с главным тренером команды Андреем Мартемьяновым, сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Сибирь" принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский поблагодарил 60-летнего специалиста "за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков".

"Вместе с тем, принимая во внимание неудовлетворительное выступление команды в плей-офф, нами принято решение о завершении сотрудничества с Андреем Алексеевичем. Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды", - отметил гендиректор.

"Кандидатура нового главного тренера ХК "Сибирь" будет определена в ближайшее время с учетом соответствия этим критериям", - сказал Фастовский.

Мартемьянов проработал с "Сибирью" два сезона, в каждом из них команда занимала шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и завершала выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Хоккей Сибирь Андрей Мартемьянов Кирилл Фастовский ХК "Сибирь"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

ЦСКА вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

"Ференцварош" продлил контракт с Черчесовым

Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону

Ян Непомнящий победил Дин Лижэня во второй партии матча за мировую корону

Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи"

Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи"

Разин стал новым главным тренером магнитогорского "Металлурга"

"Бостон" установил рекорд НХЛ по числу побед в одном чемпионате

"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" в 22-м туре РПЛ

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Химки" в 22-м туре

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });