Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера ХК "Сибирь"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Сибирь" решила не продлевать контракт с главным тренером команды Андреем Мартемьяновым, сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Сибирь" принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский поблагодарил 60-летнего специалиста "за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков".

"Вместе с тем, принимая во внимание неудовлетворительное выступление команды в плей-офф, нами принято решение о завершении сотрудничества с Андреем Алексеевичем. Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды", - отметил гендиректор.

"Кандидатура нового главного тренера ХК "Сибирь" будет определена в ближайшее время с учетом соответствия этим критериям", - сказал Фастовский.

Мартемьянов проработал с "Сибирью" два сезона, в каждом из них команда занимала шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и завершала выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.