Квартальнов возглавил минское "Динамо"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Новым главным тренером минского "Динамо" стал россиянин Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба хоккейного клуба во вторник.

Контракт с 57-летним специалистом заключен на один сезон.

Квартальнов ранее работал главным тренером в "Северстали", "Сибири", ЦСКА, "Локомотиве", "Ак Барсе". В этом статусе он стал рекордсменом по количеству матчей в КХЛ (809) и количеству побед (515).

10 апреля "Динамо" объявило об уходе с поста главного тренера команды канадца Крэйга Вудкрофта.

В сезоне-2022/23 минский клуб вышел в плей-офф по итогам регулярного чемпионата и выбыл после первого раунда.