Поиск

Разин стал новым главным тренером магнитогорского "Металлурга"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Металлург" объявил о назначении главным тренером команды Андрея Разина, сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба в понедельник.

"Хоккейный клуб "Металлург" подписал контракт с Андреем Владимировичем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года", - говорится в сообщении.

Разин - воспитанник тольяттинского хоккея. В качестве игрока он выступал за "Маяк" из Куйбышева (ныне - Самара), а затем перешёл в тольяттинскую "Ладу", в которой выступал с 1992 по 1994 годы и стал чемпионом и обладателем Кубка Межнациональной хоккейной лиги. В сезонах 1994/95 и 1995/96 годов Разин выступал за магнитогорский "Металлург", но уже осенью 1996 года вернулся в Самару - в ЦСК ВВС.

Летом 1997 года Разин снова подписал контракт с "Металлургом", в составе которого стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов "Золотая клюшка" и "Золотой шлем", а также автором "золотого дубля" в финале Евролиги 2000 года.

За "Металлург" в регулярных чемпионатах и плей-офф Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В еврокубках - 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за "Металлург" в сборной России - 19 матчей, 6 голов, 10 передач.

После окончания карьеры Разин работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом, комментатором на федеральном канале. Его профессиональная тренерская карьера началась в 2012 году в команде "Кристалл" (Саратов, ВХЛ). Затем он был главным тренером "Ижстали" (с которой стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ 2014/15), "Автомобилиста", "Югры", "Адмирала" и "Северстали".

хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Бостон" установил рекорд НХЛ по числу побед в одном чемпионате

"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" в 22-м туре РПЛ

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив "Химки" в 22-м туре

Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC в среднем весе

"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Главный тренер ХК "Динамо" Кудашов продлил контракт с клубом

"Спартак" сыграет с "Акроном" в Кубке России по футболу

"Краснодар" по пенальти победил "Ростов" в Пути регионов Кубка России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });