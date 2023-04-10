Разин стал новым главным тренером магнитогорского "Металлурга"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Металлург" объявил о назначении главным тренером команды Андрея Разина, сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба в понедельник.

"Хоккейный клуб "Металлург" подписал контракт с Андреем Владимировичем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года", - говорится в сообщении.

Разин - воспитанник тольяттинского хоккея. В качестве игрока он выступал за "Маяк" из Куйбышева (ныне - Самара), а затем перешёл в тольяттинскую "Ладу", в которой выступал с 1992 по 1994 годы и стал чемпионом и обладателем Кубка Межнациональной хоккейной лиги. В сезонах 1994/95 и 1995/96 годов Разин выступал за магнитогорский "Металлург", но уже осенью 1996 года вернулся в Самару - в ЦСК ВВС.

Летом 1997 года Разин снова подписал контракт с "Металлургом", в составе которого стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов "Золотая клюшка" и "Золотой шлем", а также автором "золотого дубля" в финале Евролиги 2000 года.

За "Металлург" в регулярных чемпионатах и плей-офф Разин провел 344 матча, в которых набрал 237 (83 + 154) очков. В еврокубках - 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за "Металлург" в сборной России - 19 матчей, 6 голов, 10 передач.

После окончания карьеры Разин работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом, комментатором на федеральном канале. Его профессиональная тренерская карьера началась в 2012 году в команде "Кристалл" (Саратов, ВХЛ). Затем он был главным тренером "Ижстали" (с которой стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ 2014/15), "Автомобилиста", "Югры", "Адмирала" и "Северстали".