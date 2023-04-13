Российские и белорусские самбисты выступят на ЧЕ-2023 под флагом ФИАС

В ФИАС не получили заявку от Украины, которая проигнорировала турнир в 2022 году из-за участия россиян

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россияне и белорусы выступят на чемпионате Европы и молодежном первенстве континента по самбо в Хайфе в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

В турнире примут участие мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, а также кадеты.

"Мы приняли решение в этом году провести одновременно два главных континентальных турнира - чемпионат Европы и молодежное первенство Европы по самбо. Данная практика доказала свою эффективность в прошлом году, когда континентальные соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. Находясь на одной арене с более опытными самбистами, молодые спортсмены смогут быстрее адаптироваться к будущему переходу в старшие сборные", - рассказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Он отметил, что чемпионат Европы станет отборочным турниром для участия самбистов во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Самбисты сразу из нескольких весовых категорий сразятся за титул чемпионов Европы и заветную путевку на мультиспортивные Игры. Медали и право выступления в Саудовской Аравии будут разыграны не только в традиционных весовых категориях. Впервые на чемпионате Европы состоится турнир по боевому самбо среди женщин (до 65 кг), мужчины, в свою очередь, померятся силами в абсолютной весовой категории (свыше 88 кг) по спортивному самбо", - добавил глава ФИАС.

За звание сильнейших поборются: команды Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, а также спортсмены из России, Белоруссии и Франции.

Соревнования пройдут с 19 по 23 апреля.

Среди участников турнира отсутствует сборная Украины. В пресс-службе ФИАС "Интерфаксу" пояснили, что "украинская сборная пока не прислала свою заявку".

В 2022 году украинская команда бойкотировала чемпионат Европы, который проходил в сербском городе Нови Сад.

Весной 2022 года Международная федерация самбо приняла решение допустить российских и белорусских самбистов до участия в своих турнирах, но в нейтральном статусе.