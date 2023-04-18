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"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:0 нанесли поражение английскому "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 58-й минуте счет открыл Родриго, на 80-й он же укрепил преимущество "Реала" в счете.

В первом матче с аналогичным счетом также победил "Реал". В результате клуб из Мадрида вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия). Первый матч этих команд прошел в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 3:0, ответный состоится 19 апреля.

"Реал" - действующий и 14-кратный (рекорд турнира) победитель Лиги чемпионов.

Реал УЕФА Челси
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